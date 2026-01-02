Sora intervento endoscopico innovativo salva una giovane paziente ed evita l’asportazione del colon
Presso il Centro Endoscopico dell’ospedale SS. Trinità di Sora è stato eseguito con successo un intervento endoscopico innovativo su una giovane paziente. La procedura, minimally invasive, ha permesso di evitare l’asportazione del colon, rappresentando un risultato importante nel trattamento delle patologie intestinali. Questo intervento dimostra l’efficacia delle tecniche endoscopiche moderne nel preservare la salute e migliorare la qualità di vita dei pazienti.
Un importante risultato clinico è stato raggiunto presso il Centro Endoscopico dell'ospedale SS. Trinità di Sora, dove una giovane paziente è stata trattata con successo grazie a una procedura innovativa e mininvasiva che ha permesso di evitare un intervento chirurgico di resezione del colon.
Sanità: Asl Frosinone, a Sora asportato polipo colon con tecnica mininvasiva - Al Centro endoscopico dell'ospedale Santissima Trinità di Sora "una giovane paziente è stata trattata con successo grazie a una ... agenzianova.com
Sora, doppio intervento oncologico complesso su paziente operata con successo - Un intervento ad alta complessità chirurgica è stato eseguito con successo presso l’ospedale di Sora, in provincia di Frosinone. rainews.it
