Sora intervento endoscopico innovativo salva una giovane paziente ed evita l’asportazione del colon

Presso il Centro Endoscopico dell’ospedale SS. Trinità di Sora è stato eseguito con successo un intervento endoscopico innovativo su una giovane paziente. La procedura, minimally invasive, ha permesso di evitare l’asportazione del colon, rappresentando un risultato importante nel trattamento delle patologie intestinali. Questo intervento dimostra l’efficacia delle tecniche endoscopiche moderne nel preservare la salute e migliorare la qualità di vita dei pazienti.

