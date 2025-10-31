Continuano i controlli dei Carabinieri in Irpinia | scattano denunce segnalazioni e Fogli di via
In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
