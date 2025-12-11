Capitale italiana della cultura 2028 la giuria al lavoro | Ancona tra le 23 città in corsa
La candidatura di Ancona tra le 23 città in gara per diventare la Capitale italiana della cultura 2028 si sta sviluppando con l’attenzione della giuria di esperti, guidata da Davide Maria Desario, impegnata nella valutazione delle proposte e dei progetti delle città candidate.
ANCONA - La corsa al titolo di Capitale italiana della cultura 2028 entra nel vivo. Una giuria di sette esperti indipendenti, guidata da Davide Maria Desario - e composta da Stefano Baia Curioni, Vincenzina Diquattro, Luca Galassi, Luisa Piacentini, Davide Rossi e Vincenzo Trione - è al lavoro. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
