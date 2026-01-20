Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026 | l’Italia pronta a Lubiana

La Federazione Italiana Scherma ha annunciato i convocati italiani per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, in programma a Lubiana, in Slovenia, il 31 gennaio e 1 febbraio. L’evento rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per i giovani atleti italiani, che si preparano a competere in un contesto internazionale.

La Federazione Italiana Scherma ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per i Campionati del Mediterraneo U15 e U17 2026, che si terranno in terra slovena, a Lubiana, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio. La manifestazione è pensata per dare a questi giovani atleti la possibilità di misurarsi sia in gare individuali che in prove di squadra, così da mettere in risalto il proprio talento.

