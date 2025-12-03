Meloni | Italia pronta a ospitare un vertice Consiglio di cooperazione del Golfo-Mediterraneo

(Agenzia Vista) Bahrein, 03 dicembre 2025 "Siamo pronti a lavorare con voi a un Gcc-Med Summit che, ovviamente, sono pronta a ospitare in Italia, una nazione storicamente e geograficamente al centro di questi spazi, per creare questo nuovo e ambizioso formato di dialogo tra le nazioni del Golfo e del Mediterraneo. Sappiamo tutti che l'importanza del nostro spazio condiviso è destinata solo ad aumentare e che abbiamo bisogno di un dialogo più strutturato, capace di portare a una cooperazione rafforzata, se vogliamo che tutti noi possiamo sfruttare appieno le opportunità offerte dalla nostra centralità geopolitica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni: Italia pronta a ospitare un vertice Consiglio di cooperazione del Golfo-Mediterraneo

