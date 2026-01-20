Un itinerario intenso attraverso la storia della musica viennese, accostando due capolavori, molto diversi tra loro, uniti da una medesima, profonda tensione espressiva. Domenica alle 11, in Sala Bianca del Teatro Sociale di Como, riprende la rassegna Camera con musica, con il primo dei due appuntamenti in programma insieme agli allievi del Conservatorio di Como. Interpreti di questo primo concerto sono Francesca Conte e Samuele Piccolo ai violini, Alice Daverio alla viola e Riccardo Binda al violoncello, allievi del Conservatorio di Como: una dedica a due capisaldi del repertorio quartettistico tra Otto e Novecento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Camera con musica esalta il potere del suono

Gemona del Friuli: musica e inclusione con il concerto SUONO DUNQUE SONO. Mercoledì 10 dicembreMercoledì 10 dicembre, il Teatro Sociale di Gemona del Friuli ospita il concerto

Leggi anche: Il suono del presente: così nasce la musica colta del Duemila e il musicista diventa anche inventore. I consigli per un primo ascolto

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Paolo Rumiz e GeGè Telesforo al Festival di musica da camera di Cervo. Spettacoli e concerti fino al 5 settembre - Con il Festival internazionale di musica da camera di Cervo le bellezze del borgo risuonano di arte e cultura grazie agli ... ilsecoloxix.it

Best Christmas Music Playlist 2026 Top Christmas Songs of All Time Merry Christmas Songs 2026

Lunedì 26 gennaio, il primo appuntamento del **1*****6° Festival di Musica da Camera**** *al palazzo "***Serra di Cassano***", "**La Musica voce dello spirito**" - facebook.com facebook