Gemona del Friuli | musica e inclusione con il concerto SUONO DUNQUE SONO Mercoledì 10 dicembre

Mercoledì 10 dicembre, il Teatro Sociale di Gemona del Friuli ospita il concerto

Musica e inclusione sono protagoniste di Suono dunque sono, il secondo appuntamento della neonata stagione musicale del Teatro Sociale di Gemona del Friuli, promossa dall’amministrazione comunale e dal Circuito ERT. Mercoledì 10 dicembre, alle 20.45, sul palco saliranno i musicisti dell’ Orchestra sinfonica inclusiva AMI Ritmea e dell’ Orchestra giovanile Filarmonici Friulani per una serata in cui valori come l’impegno, il dialogo e il rispetto reciproco vengono veicolati attraverso il linguaggio universale della musica. Le due compagini hanno costruito negli anni un sodalizio ormai consolidato, trasformando questa esperienza condivisa in un appuntamento stabile. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Gemona del Friuli: musica e inclusione con il concerto SUONO DUNQUE SONO. Mercoledì 10 dicembre

