Calciomercato Milan Gimenez in uscita per sbloccare il nuovo attaccante | spunta l’idea Lucca

Il calciomercato invernale del Milan si prepara a svelare importanti novità, con un possibile cambio di strategia in attacco. La società sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui la possibile uscita di Gimenez e l'interesse per il giovane Lucca. Le prossime settimane saranno decisive per definire le mosse che potrebbero influenzare il prosieguo della stagione rossonera.

Il Milan sta preparando le prime mosse del suo mercato invernale e, come spesso accade, il destino dell'attacco ruota intorno a un nome che pesa. Santiago Gimenez, arrivato per essere un pilastro e oggi scivolato verso un ruolo marginale, è la pedina che può determinare l'intera strategia della società. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, i rossoneri non affonderanno per un nuovo centravanti senza aver prima definito l'uscita del messicano. Tutto ruota lì: non è una questione tecnica, ma strategica ed economica. Gimenez, il nodo che blocca il mercato. Il Milan si trova di fronte a un bivio: restare rigido sulla linea del prima si vende, poi si compra, oppure forzare la cessione di Gimenez per liberare risorse, posti e margini di manovra.

