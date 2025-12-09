Lukaku è tornato | il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto
Le ultime in casa Napoli: Lukaku verso il ritorno in campo. Ecco la situazione attuale In casa Napoli cresce l’attesa per il rientro di Romelu Lukaku, una delle pedine più attese dell’organico azzurro. Dopo mesi complicati e un percorso di recupero lungo e meticoloso, l’attaccante belga è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Napoli, Lukaku è tornato ma ora servono i gol di Hojlund
Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati. Ed è tornato Lukaku (Repubblica)
? TREDICESIMA GIORNATA Falcone è ormai tra i migliori della Serie A: media voto 6.27 dal 22-23, 5.18 di fantamedia con i clean sheet. E sui rigori è un incubo: Lukaku, Nico Paz e Asllani lo sanno bene. Da quando è tornato Rrahmani, il Napoli ha cam - facebook.com Vai su Facebook
#Lukaku torna in campo Le ultimissime Vai su X
Napoli, Romelu Lukaku scalpita: il centravanti belga fissa l’obiettivo - Il centravanti belga è tornato ad allenarsi: non volerà a Lisbona per la Champions League ma farà di tutto per essere pronto in Supercoppa. Si legge su msn.com
