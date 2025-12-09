Lukaku è tornato | il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto

Calcionews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime in casa Napoli: Lukaku verso il ritorno in campo. Ecco la situazione attuale In casa Napoli cresce l’attesa per il rientro di Romelu Lukaku, una delle pedine più attese dell’organico azzurro. Dopo mesi complicati e un percorso di recupero lungo e meticoloso, l’attaccante belga è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, segnando un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

lukaku 232 tornato il centravanti del napoli ritorna in gruppo e ora antonio conte ha un jolly il punto

© Calcionews24.com - Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto

Napoli, Lukaku è tornato ma ora servono i gol di Hojlund

Il Napoli viaggia col turnover incorporato, già 24 i calciatori utilizzati. Ed è tornato Lukaku (Repubblica)

lukaku 232 tornato centravantiNapoli, Romelu Lukaku scalpita: il centravanti belga fissa l’obiettivo - Il centravanti belga &#232; tornato ad allenarsi: non volerà a Lisbona per la Champions League ma farà di tutto per essere pronto in Supercoppa. Si legge su msn.com