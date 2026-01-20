Nel girone C di Prima Categoria, il Gambassi conquista una vittoria importante sul campo del Reconquista grazie a una rete di Bandini nei primi venti minuti. La squadra si posiziona al quarto posto con 26 punti, consolidando la propria posizione in zona play-off. Casenuove ottiene un risultato significativo a Cambiano, mentre le altre sfide proseguono con attenzione alle classifiche e alle dinamiche del campionato.

Basta una rete di Bandini nei primi venti minuti al Gambassi per espugnare il campo del fanalino di coda Reconquista e issarsi al quarto posto del girone C di Prima Categoria con ventisei punti, in piena zona play-off. Scendiamo adesso in Seconda Categoria dove l’impresa di giornata è firmata Casenuove Gambassi, capace di regolare 2-0 a Cambiano l’ex capolista Rinascita Doccia. Decisive sono state le reti nella ripresa di Marconcini e Meoni su rigore. Il team di Scardigli aggancia la Viruts Rifredi ai margini della zona play-out, dove staziona pure il Santa Maria, tornato a fare punti nel derby interno col Capraia: Carraro risponde nella ripresa a vantaggio ospite di Rosi al 30’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio 1 e 2 categoria. Il Gambassi supera il Reconquista, impresa di Casenuove a Cambiano

