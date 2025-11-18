La nona giornata di Seconda categoria è avara di soddisfazioni Sorride soltanto il Casenuove Gambassi che fa suo il ’derby’
Nona giornata di seconda categoria avara di soddisfazioni per le sette formazioni del circondario, che hanno fatto registrare complessivamente una vittoria, un pari e ben cinque sconfitte. L’unica a festeggiare è stato il Casenuove Gambassi, che ha fatto suo il ‘derby’ del girone F in casa del Monterappoli con un perentorio 3-0. Mattatore della gara il grande ex Besmir Koceku, autore della doppietta che ha chiuso definitivamente i conti dopo il vantaggio firmato da Bellucci. Con questi 3 punti la neopromossa termale sale a quota 13, a meno 3 dalla zona play-off. Nello stesso raggruppamento un punto sopra troviamo lo Sporting Lazzeretto, a digiuno di vittorie però da oltre un mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
