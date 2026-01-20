Brann Bergen-Midtjylland Europa League 22-01-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 si svolge la partita tra Brann e Midtjylland, valida per la settima giornata del girone unico di UEFA Europa League. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni, le quote e i pronostici relativi a questa sfida, offrendo un quadro completo per gli appassionati e gli scommettitori interessati alla competizione europea.

Tra le sfide in programma giovedì per la settima giornata del girone unico di UEFA Europa League c'è anche quella che vede impegnate Brann e Midtjylland. Le due squadre hanno obiettivi diversi: i padroni di casa puntano ad entrare nei playoff mentre gli ospiti tentano l'ingresso diretto agli ottavi. In questa sfida tutta scandinava, la.

