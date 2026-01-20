Giovedì 22 gennaio alle 18:45 si affrontano Brann e Midtjylland nella settima giornata del girone di UEFA Europa League. Di seguito, le formazioni, le quote e i pronostici per questa partita. Un'analisi obiettiva utile per chi desidera conoscere gli aspetti principali di questa sfida europea.

Tra le sfide in programma giovedì per la settima giornata del girone unico di UEFA Europa League c’è anche quella che vede impegnate Brann e Midtjylland. Le due squadre hanno obiettivi diversi: i padroni di casa puntano ad entrare nei playoff mentre gli ospiti tentano l’ingresso diretto agli ottavi. In questa sfida tutta scandinava, la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brann Bergen-Midtjylland (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: PAOK-Brann Bergen (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: PAOK-Brann Bergen (Europa League, 27-11-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Pronostico Brann-Midtjylland 22 Gennaio: derby scandinavo nel gelo.

Europa League, riecco il Brann: il Fuoco torna ad accendersi dopo 16 anni - Il Brann torna in Europa dopo 16 anni. Dalle due retrocessioni alla rinascita, l’Orgoglio di Bergen sogna in grande Un fuoco che torna ad accendersi anche in Europa, dopo tanti anni difficili. A ... gianlucadimarzio.com

Europa League: vincono Braga e Panathinaikos, goleada del Genk - Vanno in archivio le gare d'andata dei playoff di Uefa Europa League. Vittorie importanti per Braga e Panathinaikos, mentre mettono a referto autentiche goleade Midtjylland e Genk, rispettivamente ... corrieredellosport.it

BT Sport (@bergenstidendesport) - facebook.com facebook