Bordonaro spunta uno strano albero in collina

A Bordonaro superiore, alcuni abitanti hanno segnalato la presenza di una strana struttura tra le colline del villaggio. La foto inviata mostra un albero, o forse qualcos’altro, che alcuni interpretano come un ripetitore camuffato da fusto. La scoperta ha suscitato curiosità tra i residenti, che si chiedono di cosa si tratti realmente e quale sia la sua funzione in quella zona.

Un albero o cos'altro? Se lo chiedono alcuni abitanti di Bordonaro superiore che hanno inviato alla nostra redazione la foto che mostra da poche settimane sulle colline del villaggio la presenza di quello che per alcuni potrebbe essere un ripetitore "travestito" da fusto.

