uno smackdown strano

Più guardo gli episodi di Smackdown, più rimango perplesso. C’è qualcosa che mi stranisce, qualcosa che non mi convince. Fatico ad appassionarmi alla trama (alle volte dispersiva quando non ripetitiva). Partendo dalla rivalità che dovrebbe essere “principale”, ossia quella che riguarda il titolo massimo dello show. È un corso la faida tra Cody Rhodes e Drew McIntyre, che tutto trasmette tranne originalità. È appena iniziata eppure puzza già di “vecchio”. I due hanno imperniato il loro scontro su un terzo incomodo, Jimmy Uso che però è già in una tribolata situazione col fratello Jey, rispetto alla quale proprio non si capisce dove la Compagnia voglia andare a parare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

