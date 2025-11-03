Arezzo, 3 novembre 2025 – Sabato 8 e domenica 9 novembre un doppio appuntamento teatrale assolutamente da non perdere al teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno. La Compagnia Teatrale Archeosofica porta sul palcoscenico sangiovannese la sua ultima produzione: “ Piccole Storie - Quasi un Musical ”, che aveva debuttato nella scorsa primavera ad Arezzo. Come cita il suo titolo si tratta di una originale messinscena delle storie di uomini e donne, più o meno famosi, in un suggestivo mix di brani recitati e cantati, per un’ora e poco più di spettacolo. Sei “piccole” storie di personaggi del passato, che offrono alcuni spunti di riflessione, pur nel divertimento che si promette nel raccontarle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccole Storie - Quasi un Musical, al teatro Masaccio