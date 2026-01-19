Nel 2026, diverse misure di sostegno e incentivi rimangono confermate, tra cui bonus per nuovi nati, libri, Sismabonus ed Ecobonus. Tuttavia, alcune iniziative come Carta Cultura, Carta del Merito e le colonnine di ricarica non saranno più attive. Questa panoramica fornisce una sintesi delle principali novità e delle misure confermate per l’anno in corso, offrendo un quadro chiaro e aggiornato delle opportunità disponibili.

Il nuovo anno si apre con tante novità sul fronte dei sussidi e delle detrazioni destinate al welfare familiare. Energia, casa, figli e istruzione: molte misure vengono confermate, seppur con regole più selettive e importi rimodulati; alcuni strumenti introdotti negli anni passati, invece, vanno ufficialmente in pensione. Dal bonus mobili ed elettrodomestici alla Carta acquisti, ecco l'elenco completo di tutte le misure operative nel 2026. L'agevolazione sul gas continua anche nel 2026, con importi differenziati in base a tre fattori: numero di componenti del nucleo familiare, utilizzo del gas (acqua calda, cottura dei cibi, riscaldamento o combinazioni) e zona climatica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonus 2026, da mobili ed elettrodomestici alla Carta acquisti: tutte le misure previste quest'anno

Bonus 2026, da elettrodomestici a psicologo, da mobili ad asili nido: quali sono e come richiederli

Nel 2026 il panorama dei bonus cambia, con nuove opportunità e alcune uscite. Dalle agevolazioni per elettrodomestici, mobili e asili nido ai supporti per servizi di psicologia, il governo introduce incentivi destinati a diverse esigenze. In questa guida, scoprirai quali bonus sono disponibili, come richiederli e le modalità per usufruirne, per orientarti al meglio tra le novità dell’anno.

Leggi anche: Bonus Mobili prorogato al 2026: detrazione del 50% per elettrodomestici e arredi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Confermati bonus nuovi nati e libri, Sismabonus ed Ecobonus, ma addio a Carta Cultura, Carta del Merito e colonnine di ricarica - Dal bonus gas a quello per le ristrutturazioni, dal bonus mobili ed elettrodomestici alla Carta acquisti: ecco tutti i Bonus 2026 e quali cessano di esistere. gazzetta.it