Bonus mamme | nuova domanda per recuperare i mesi persi entro 31 gennaio

Il bonus mamme 2025 è un sostegno economico destinato alle lavoratrici con figli, che permette di ricevere 40 euro mensili dall’INPS. Per accedere, è necessario rispettare specifici requisiti di età dei figli, tipologia di lavoro e livello di reddito. È importante presentare domanda entro il 31 gennaio per recuperare eventuali mesi persi. Questa misura rappresenta un aiuto concreto per le mamme che desiderano conciliare famiglia e lavoro.

Il nuovo bonus mamme è un aiuto economico previsto per il 2025 e rivolto alle lavoratrici con figli: vale 40 euro al mese e viene pagato direttamente dall’INPS a chi rispetta determinati requisiti di età dei figli, tipologia di lavoro e reddito. In pratica, però, non tutte le domande presentate nei mesi scorsi hanno coperto correttamente l’intero periodo spettante: c’è chi si è accorta di aver richiesto solo alcuni mesi, o chi ha avuto una pratica bloccata ai primi controlli. Su questo punto è intervenuto l’Istituto con il Messaggio INPS 15 gennaio 2026, n. 147, spiegando che la procedura online è stata aggiornata per consentire l’invio di un’ulteriore domanda dedicata a recuperare i mesi non richiesti nella prima istanza, entro una scadenza precisa: il 31 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus mamme: nuova domanda per recuperare i mesi persi entro 31 gennaio Bonus mamme, domanda integrativa entro il 31 gennaio 2026 per i mesi non riscossiL’Inps ha aggiornato le modalità di presentazione della domanda integrativa per il bonus mamme, in seguito alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. Bonus Mamme 40 euro al mese, ecco chi può ancora presentare domanda fino al 31 gennaio 2026Il Bonus Mamme da 40 euro mensili e le nuove agevolazioni per il 2025 offrono opportunità di supporto alle famiglie. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nuovo bonus mamme: possibile richiedere nuove mensilità per il 2025; INPS : Bonus mamme, aggiornato il servizio di presentazione delle domande per i mesi non richiesti; Nuovo bonus mamme: domanda integrativa e rielaborazione INPS; Bonus mamme 2025: implementato il servizio per presentare la domanda. Domanda Bonus mamme nel 2026: novità, integrazioni e cosa devono fare le lavoratrici per ottenerlo - Aggiornata procedura di domanda per richiedere il Bonus per le mamme lavoratrici nel 2026. Ecco come funziona e cosa cambia. ticonsiglio.com Riaperto il bonus mamme 2025 di 480 euro: ancora pochi giorni per inviare la domanda, le ultime novità - Riapre i termini per la presentazione della domanda il bonus mamme 2025, pari a 480 euro all'anno. Ecco cosa fare ... trading.it Errore nel Bonus Mamme Così recuperi le mensilità arretrate INPS Nuovo Bonus mamme: aggiornato il servizio. Le novità in programma https://qds.it/nuovo-bonus-mamme-aggiornato-servizio-novita-2026-programma-scadenze-pagamenti/ - facebook.com facebook È possibile presentare la domanda integrativa per il nuovo bonus mamme. Lo annuncia l’Inps nel messaggio n. 147/2026, fissando come termine ultimo il prossimo 31 gennaio. Articolo su ItaliaOggi (17-1-2026), leggilo qui italiaoggi.it/diritto-e-fisc… x.com

