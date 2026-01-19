bonus mamme domanda integrativa entro il 31 gennaio 2026 per i mesi non riscossi

L’Inps ha aggiornato le modalità di presentazione della domanda integrativa per il bonus mamme, in seguito alle novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199. La possibilità di inviare la domanda entro il 31 gennaio 2026 riguarda i mesi non ancora riscossi. È importante conoscere le nuove procedure per garantire l’accesso ai benefici previsti e rispettare le scadenze stabilite.

L’Inps ha aggiornato le procedure per la presentazione della domanda integrativa del bonus mamme, recependo le importanti novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, numero 199. In particolare, il comma 207, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 ha modificato i requisiti di accesso e l’entità del beneficio, elevando la quota mensile a 60 euro mensili. Mediante il messaggio numero 147 del 15 gennaio 2026, l’ente di previdenza ha confermato che le lavoratrici madri possono ora inviare un’istanza per recuperare le mensilità non percepite o non incluse nelle precedenti richieste. L’integrazione risulta fondamentale per allineare le nuove soglie di reddito previste, fissate a 40 mila euro annui, e per includere le categorie di lavoratrici autonome e professioniste precedentemente escluse. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il Bonus Mamme da 40 euro mensili e le nuove agevolazioni per il 2025 offrono opportunità di supporto alle famiglie. È possibile presentare domanda fino al 31 gennaio 2026. Tra le novità, l’esonero totale dai contributi previdenziali fino a 3.000 euro rappresenta un'importante misura di tutela. In questo articolo, approfondiamo le condizioni e le modalità di accesso alle agevolazioni previste.

