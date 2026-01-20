Oggi alle 14.30, su Radio Onda Verde 98 MHz, va in onda una puntata speciale di “Spazio Informazione” condotta da Titty Marzano. Tra gli ospiti internazionali, Bonnvarith Tho Nguon condividerà le sue esperienze e riflessioni su temi di attualità. La trasmissione rappresenta un’occasione per approfondire argomenti di interesse generale in modo equilibrato e informativo.

Oggi alle 14.30, sulle frequenze di Radio Onda Verde 98 MHz, andrà in onda una puntata speciale di “Spazio Informazione”, il programma condotto da Titty Marzano. In studio, insieme alla conduttrice, sarà presente anche il direttore di Radio Onda Verde, Pino Scianò. Ospite internazionale della trasmissione sarà Bonnvarith Tho Nguon, protagonista di una storia personale intensa che riflette le difficoltà e le ferite di una nazione segnata da un passato doloroso. «La crudeltà umana non ha limiti e dal proprio passato si imparano purtroppo spesso solo le lezioni peggiori», ha dichiarato Titty Marzano, anticipando i temi della puntata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Bonnvarith Tho Nguon ospite internazionale a “Spazio Informazione” di Titty Marzano su Radio Onda Verde

