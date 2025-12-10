Melito tre aiuole trasformate in box per cani | blitz di Municipale e Carabinieri nel rione 219

Nel rione 219 di via Danubio a Melito, un’area comunale di circa 250 metri quadrati è stata occupata illegalmente e trasformata in box per cani. L’intervento congiunto di Municipale e Carabinieri ha portato al blitz, rimuovendo le strutture abusive e ripristinando la destinazione dell’area.

Un'area comunale di circa 250 metri quadrati è stata trovata occupata abusivamente e trasformata in box per cani nel rione 219 di via Danubio. La scoperta è avvenuta durante un blitz congiunto della Polizia Municipale, dei Carabinieri della Tenenza – coordinati dal tenente Sberna – e dei medici dell'Asl Napoli 2 Nord. Tre aiuole trasformate

