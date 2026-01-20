’Beyond’ viaggio dentro al ghiacciaio

Torna l’appuntamento con Montanaria, la rassegna dedicata al cinema di montagna promossa da Cai Grosseto e Clorofilla. Oggi alle 21 al bar libreria ’Qb’ di piazza Pacciardi a Grosseto è in programma la proiezione di “ Beyond ” di Alex Bellini e Francesco Clerici, presentato in anteprima al Festival di Trento. “Beyond” è il racconto di un viaggio difficile e intenso sul più grande ghiacciaio d’Europa, il Vatnajökull, in Islanda, compiuto nel 2017. Nel gennaio 2025 Alex Bellini decide di fare ritorno nei luoghi della missione che lo aveva visto protagonista otto anni prima. Ne emerge un viaggio intimo e potente che intreccia esplorazione e consapevolezza, portando lo sguardo oltre la sfida fisica per abbracciare un messaggio più ampio e universale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

