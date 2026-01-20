Marco Bertagnolli si prepara ai prossimi Giochi Paralimpici con determinazione, confidando nelle sue esperienze passate. Nonostante le sfide legate all’assenza di test sulle piste, l’atleta azzurro si concentra sul raggiungimento di obiettivi ambiziosi, puntando a cinque medaglie. La sua motivazione e il suo focus sono elementi chiave per affrontare questa importante competizione che si svolge in Italia.

A poco meno di 50 giorni dai Giochi di Milano-Cortina Giacomo Bertagnolli, atleta di punta della nazionale di sci alpino paralimpico, alla terza partecipazione ai Giochi (dopo Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, dove fu anche portabandiera) e con 8 medaglie al collo, si prepara a dare il tutto per tutto con l’obiettivo ambizioso di andare a podio in tutte e 5 le specialità in cui gareggerà. Impresa che avrebbe una gioia doppia, visto che arriverà fra le nevi di casa davanti ai propri tifosi. Il ventisettenne di Cavalese, ipovedente dalla nascita a causa di un’atrofia del nervo ottico (classe AS3), sta ottenendo ottimi risultati in coppa del mondo, buon segnale in vista delle Paralimpiadi di marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertagnolli verso i Giochi: "Ho la testa giusta, voglio 5 medaglie"

