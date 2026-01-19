Sci Brignone | Voglio testare testa e gamba Giochi? Vediamo

Federica Brignone si prepara al suo ritorno alle competizioni di sci a Kronplatz, dopo un grave infortunio. In conferenza stampa, la campionessa italiana ha dichiarato di voler testare la resistenza di testa e gambe, sottolineando l’approccio prudente e determinato al suo rientro. L’atleta si confronta con la sfida di riprendere la piena forma in vista delle prossime gare.

Roma, 19 gen. (askanews) – Federica Brignone torna a parlare alla vigilia del suo rientro in gara a Kronplatz, nella conferenza stampa organizzata dalla Federazione alla vigilia del gigante che segna il suo ritorno alle competizioni dopo il grave infortunio. Un appuntamento carico di significati, tra aspettative ridimensionate, dolore ancora presente e la volontà di mettersi alla prova senza protezioni né scorciatoie. La campionessa azzurra ha raccontato come l’infortunio abbia inciso soprattutto sul piano mentale: “In questi ultimi anni ho lavorato molto su quest’aspetto. Al momento mi fido della mia tecnica e del mio controllo sugli sci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Brignone al gran rientro a Plan de Corones: "È fantastico essere qui. I Giochi? Vediamo"

Brignone torna a competere a Plan de Corones dopo un grave infortunio. La sciatrice esprime soddisfazione per il rientro e si prepara alla gara di domani, sottolineando l’importanza di essere nuovamente in pista e la motivazione derivante dall’esperienza passata. Un momento significativo per l’atleta, che affronta questa sfida con determinazione e serenità.

Leggi anche: Sci, Brignone sogna i Giochi. Out Gut e Bassino

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Brignone torna in gara 292 giorni dopo l’infortunio: “Qui per testare la mia mente e la mia gamba" - Le parole della valdostana in vista del suo ritorno alle gare in Coppa del Mondo nello slalom gigante di Kronplatz: "Tutto quello che verrà sarà una cosa fantastica" ... tuttosport.com