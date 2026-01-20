Baveno al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di Feriolo

A partire da febbraio, a Feriolo di Baveno, inizieranno i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale lungo via 42 Martiri. L’intervento mira a migliorare la sicurezza e la mobilità pedonale nella zona, garantendo un collegamento più agevole e sicuro per residenti e visitatori. I lavori sono parte di un progetto volto a valorizzare il centro di Feriolo e migliorare la qualità della vita locale.

Prenderanno il via a febbraio i lavori di messa in sicurezza di via 42 Martiri a Feriolo, che prevedono la realizzazione di un nuovo percorso pedonale."L'intervento, del valore complessivo di 270 mila euro - ha spiegato il sindaco di Baveno Alessandro Monti - interesserà il tratto compreso tra la.🔗 Leggi su Novaratoday.it Baveno, al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di FerioloA partire da febbraio, a Feriolo di Baveno, saranno avviati i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via 42 Martiri. Leggi anche: Al via i lavori per il nuovo passaggio pedonale di via Santorio La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: GOZZANO, VERBANIA, BAVENO, STRESA, ARONA - Il Viaggio della Fiamma Olimpica; È il giorno della fiaccola olimpica: la torcia a Verbania, Baveno, Stresa e sull’Isola Bella; La Fiamma Olimpica attraversa il Piemonte: mercoledì tappa anche a Borgomanero, Verbania, Baveno, Stresa e Arona; La Fiamma Olimpica mercoledì arriva a Borgomanero, Gozzano, Verbania, Baveno, Stresa e Arona. Baveno, al via a febbraio i lavori per il nuovo percorso pedonale di FerioloPrenderanno il via a febbraio i lavori di messa in sicurezza di via 42 Martiri a Feriolo, che prevedono la realizzazione di un nuovo percorso pedonale. novaratoday.it Baveno, al via l’installazione nei prossimi giorni delle colonnine per la ricarica elettrica di auto e biciCon la collaborazione della società pubblica Vco Trasporti, quale partner del progetto Interreg Mobster di mobilità elettrica per un turismo sostenibile, il Comune di Baveno ha sottoscritto, nei mesi ... novaratoday.it Dal 21 gennaio al 28 febbraio alla Trisi una esposizione di documenti su una cittadina ebrea lughese uccisa dai nazisti a Baveno nel 1943 facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.