basilica san pietro immigrato scaraventa a terra candelieri ostensorio e tovaglie

Un uomo di carnagione scura ha causato scompiglio presso la Basilica di San Pietro, scaraventando a terra candelieri, ostensorio e tovaglie sull'altare. L'episodio, ancora sotto indagine, ha attirato l'attenzione delle autorità senza provocare feriti. La vicenda solleva questioni sulla sicurezza e il rispetto dei luoghi di culto, evidenziando la necessità di interventi adeguati per prevenire simili eventi in futuro.

Ennesima profanazione. È accaduto sabato 17 gennaio all’interno della Basilica di San Pietro, nella Cappella del Santissimo Sacramento a Roma “Durante la consueta Adorazione Eucaristica – si legge sul sito Silere non possum -, si è consumato l’ennesimo atto di vandalismo”. L’autore? “Un uomo adulto con carnagione scura che avrebbe scaraventato a terra quanto si trovava sull’altare: candelieri, ostensorio e tovaglie. Un gesto che, per il luogo e la circostanza, è di una gravità inaudita”. Successivamente “la Cappella è stata sgomberata e chiusa al pubblico per permettere di risistemare tutto”. Non è la prima volta che accadono atti simili all’interno di San Pietro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Profanata (ancora una volta) la Basilica di San PietroNella giornata di sabato, la Basilica di San Pietro è stata nuovamente teatro di un episodio di profanazione.

