Nella giornata di sabato, la Basilica di San Pietro è stata nuovamente teatro di un episodio di profanazione. La chiesa, simbolo centrale della cristianità, continua ad essere oggetto di atti che suscitano preoccupazione e condanna. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la tutela dei luoghi di culto e il rispetto delle tradizioni religiose.

La Basilica San Pietro è sempre più nel mirino. Sabato pomeriggio, infatti, nel cuore della cristianità si è verificato l'ennesimo episodio di profanazione. A farne le spese è stato l'altare della Cappella del Santissimo Sacramento. Un uomo è salito sull'altare ed è riuscito a scaraventare a terra i candelieri e addirittura la croce. Tutto è avvenuto di fronte allo sguardo attonito dei fedeli raccolti in preghiera. La profanazione. L'episodio di sabato pomeriggio, riferito a Il Giornale da un testimone, conferma un trend preoccupante ed è un triste remake di quanto accaduto circa un anno fa, il 7 febbraio 2025, all'altare della Confessione quando un cittadino romeno aveva buttato a terra i candelieri e rimoso la tovaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Profanata (ancora una volta) la Basilica di San Pietro

