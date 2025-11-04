Halloween a Coriano non solo petardi e baby gang L' iniziativa del Quartiere | Senza educazione non esiste prevenzione
Non solo petardi e vandalismi, ma anche bene comune e divertimento. La serata di Halloween ha visto il Comitato di quartiere Pianta-Ospedaletto-Coriano impegnato su due fronti cruciali. "Ringraziamo il Comitato genitori scuola Bersani - Forlì per aver organizzato il tradizionale giro di "dolcetto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
