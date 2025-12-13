Morire da invisibili | Dalla crisi della famiglia a quella del welfare E’ l’indifferenza normalizzata

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio inquietante a Firenze solleva riflessioni sulla crisi del welfare e sull'indifferenza sociale. La scoperta di un corpo nascosto in una cassapanca, forse da due anni, evidenzia come le vulnerabilità individuali siano sempre più invisibili e ignorate. Un fenomeno che mette in discussione il rapporto tra società e persone fragili, rivelando una crisi più profonda e diffusa.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Un corpo nascosto in una cassapanca, forse addirittura per due anni, all’interno di una casa. Nessun segno di violenza, una madre anziana trovata denutrita, una morte rimasta invisibile. La vicenda di Sant’Angelo a Lecore, nel comune di Campi Bisenzio, pone interrogativi che vanno oltre l’indagine giudiziaria. Che cosa racconta questo caso dello stato della nostra società? Lo abbiamo chiesto al sociologo dell’ateneo fiorentino, Vincenzo Scalia. Professor Scalia, la prima ipotesi è quella di una povertà estrema: una famiglia che forse non poteva permettersi nemmeno una sepoltura. Lanazione.it

morire invisibili crisi famigliaMorire da invisibili: “Dalla crisi della famiglia a quella del welfare. E’ l’indifferenza normalizzata” - L’analisi del sociologo Vincenzo Scalia sulla tragedia di Sant’Angelo a Lecore: “Più una società diventa selettiva, restrittiva e frammentata, più episodi come questo rischiano di diventare meno eccez ... lanazione.it

morire da invisibili dalla crisi della famiglia a quella del welfare e8217 l8217indifferenza normalizzata

© Lanazione.it - Morire da invisibili: “Dalla crisi della famiglia a quella del welfare. E’ l’indifferenza normalizzata”

SEI GIORNI FATALI: IL CASO DIANA E ALESSIA PIFFERI

Video SEI GIORNI FATALI: IL CASO DIANA E ALESSIA PIFFERI