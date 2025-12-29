Autovelox mobili in Lombardia a Capodanno | ecco i controlli della velocità su strade e autostrade

In Lombardia, durante il periodo di Capodanno, sono previsti controlli con autovelox mobili su strade e autostrade. La prudenza è fondamentale, soprattutto in condizioni di ghiaccio, nebbia e temperature rigide. Si consiglia di rispettare i limiti di velocità per garantire sicurezza e evitare sanzioni, considerando l'aumento del traffico e le condizioni climatiche avverse che caratterizzano questa settimana di inizio gennaio.

Milano, 29 dicembre 2025 – Attenti ai tratti ghiacciati, non solo in montagna, e alla nebbia ma soprattutto r ispettate i limiti di velocità in questa settimana che annuncia traffico sostenuto e un meteo quasi polare nei primi giorni di gennaio. E ricordatevi che i controlli della velocità non vanno in vacanza, anzi. Ecco dove saranno da lunedì 29 dicembre 2025 a domenica 4 gennaio su strade e autostrade lombarde gli autovelox mobili della Polizia Stradale. Non dimenticatevi che il rispetto dei limiti vuol dire salvaguardare la vostra e soprattutto altrui sicurezza: l' eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane.

