Foggiani incastrati dalle fototrappole | 700 multe oltre 2mila casi di rifiuti abbandonati in soli 4 mesi

Foggiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 21 ottobre 2025, le fototrappole installate nel comune di Foggia hanno registrato un totale di 2.198 episodi di abbandono di rifiuti, distribuiti su 12 postazioni operative per un totale di 142 giorni di monitoraggio. I dati offrono una fotografia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

