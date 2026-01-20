Gli Australian Open 2024 sono iniziati, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i favoriti principali. Entrambi hanno superato con facilità il primo turno e si preparano a una percorso competitivo verso la finale, prevista per domenica 1 febbraio. Questi tornei rappresentano un'importante occasione per i giocatori di consolidare la propria posizione nel circuito internazionale e di avvicinarsi al titolo.

AGI - La 113ª edizione degli Australian Open è partita con i due stra-favoriti Jannik Sinner (campione in carica) e Carlos Alcaraz che hanno agevolmente superato il primo turno e si preparano a una cavalcata vincente fino allo scontro finale di domenica 1 febbraio. Ma sarà davvero così? In realtà se sono pochi i tennisti che possono pensare seriamente di impensierire i due campionissimi, c'è qualcosa (e non qualcuno) che invece potrebbe cambiare la sceneggiatura di questo primo slam di stagione: il caldo. L'Australian Open si sta infatti fin dai primi giorni trasformando in un calvario per molti tennisti, tra crampi, infortuni, malori e problemi di stomaco, accentuati proprio dal fatto che si è al primo Slam stagionale e che fa molto caldo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Australian Open, ecco l'unico avversario di Sinner e Alcaraz

Australian Open, "Sinner-Alcaraz? Ecco chi vince": la profezia di Boris BeckerL’Australian Open 2024 ha preso il via, attirando l’interesse degli appassionati di tennis.

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, il duello tornerà agli Australian Open: ecco chi è favorito per i bookie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Tennis, ecco come vedere gli slam in tv dopo l’addio tra Sky ed Eurosport; Gli Australian Open non si vedono in tv: ecco come seguire in streaming il primo Slam dell’anno; Australian Open in tv: ecco perché servono due abbonamenti per vedere tutti gli Slam; Come vedere gli Australian Open (e il tennis) in tv: Eurosport, Sky e Dazn ecco cosa è cambiato, come abbonarsi e quanto costa.

Australian Open, Sinner contro Gaston: ecco quando si gioca a Melbourne. L’amico Hurkacz svela un segreto su Jannik - Sinner contro Gaston: a che ora e dove vedere il debutto di Jannik agli Australian Open lunedì 19 gennaio. Hurkacz svela un segreto dell'azzurro ... sport.virgilio.it

Australian Open fuori da Sky: ecco dove seguire Sinner e Musetti in Tv - Dal luglio 2025 Eurosport non è più su Sky: il tennis in TV cambia volto tra nuove piattaforme, abbonamenti e costi per gli appassionati. blogsicilia.it

Alcaraz jokes with Sinner #sinner #alcaraz

#AustralianOpen, commento e analisi della giornata di oggi. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com

Australian Open 2026, il bel gesto di Sinner dopo il ritiro di Gaston: "Si è avvicinato a lui e…" - facebook.com facebook