Australian Open bene l’Italia Avanti anche la coppia Paolini-Errani

All’Australian Open, il tennis italiano si mostra competitivo con numerosi successi. Tra i protagonisti di giornata, anche la coppia Paolini-Errani, che ha ottenuto una vittoria importante. La tornata di incontri ha confermato l’ottimo stato di forma degli azzurri, con alcune performance positive e altre ancora da migliorare, offrendo segnali di fiducia per il proseguimento del torneo a Melbourne.

Melbourne, 20 gennaio 2026 - Giornata largamente positiva per il tennis italiano all’ Australian Open, che vede avanzare gran parte degli azzurri impegnati oggi a Melbourne, con qualche inevitabile nota stonata ma anche segnali incoraggianti in più direzioni. Derby Musetti - Sonego. Nel tabellone maschile sorridono Lorenzo Sonego e Luciano Darderi, entrambi vincenti all’esordio senza concedere set. Il torinese supera agevolmente lo spagnolo Carlos Taberner con un netto 6-4 6-0 6-3, confermando ottime sensazioni soprattutto al servizio e mettendo in campo una prestazione solida e continua. Una vittoria rapida che gli apre le porte di un secondo turno dal sapore speciale: ad attenderlo ci sarà Lorenzo Musetti, per un derby tutto azzurro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Australian Open, bene l’Italia. Avanti anche la coppia Paolini-Errani LIVE Australian Open: Musetti lotta: 1-1. Sonego avanti, Paolini-Errani al 2° turno. Sinner alle 9Quattro tennisti italiani sono in campo nella terza giornata degli Australian Open. LIVE Australian Open: Musetti sotto 1-0. Sonego avanti, Paolini-Errani al 2° turno. Sinner alle 9Questa mattina a Melbourne si svolge la terza giornata degli Australian Open, con otto italiani impegnati nel singolare. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Alcaraz parte bene: Walton battuto in 3 set; Australian Open: parte bene Alcaraz, battuto Walton in tre set; Australian Open, bravo Cinà: batte Harris e ora trova Vallejo nelle qualificazioni; Australian Open, Djokovic: Se sto bene posso battere chiunque. Il ritiro? Ora non ci penso. Australian Open, bene l’Italia. Avanti anche la coppia Paolini-Errani - Tutto facile anche Sinner al primo turno. Avanti Musetti, Sonego (Che si ritrovano contro al secondo turno) e Darderi. Eliminati Nardi e Cocciaretto ... sport.quotidiano.net Australian Open, Sinner passa al primo turno: Gaston si ritira dopo due set - ROMA – Facile esordio, nel primo Slam stagionale, per Jannik Sinner. Il numero 2 del ranking Atp ha superato il primo turno degli Australian Open contro il francese Hugo Gaston (numero 93), che si è r ... dire.it Naomi Osaka sfila durante l’ingresso in campo per il primo turno degli Australian Open: il suo look ha stupito tutti facebook #Darderi vince e... scappa in bagno: gli #AustralianOpen mettono a dura prova lo stomaco dei tennisti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.