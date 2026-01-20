Quattro tennisti italiani sono in campo nella terza giornata degli Australian Open. Sinner scenderà in campo alle 9 sulla Rod Laver Arena, mentre Musetti si trova in parità 1-1. Sonego ha già vinto il suo match e Paolini-Errani sono al secondo turno. Segui gli aggiornamenti in tempo reale su una delle tappe principali del circuito internazionale.

Con il punteggio di 6-4 6-0 6-3, Lorenzo Sonego batte lo spagnolo Taberner 6-4 6-0 6-3 in un'ora e 44 minuti. Ora attende di conoscere il verdetto del match tra Musetti e Collignon per conoscere l'avversario al 2° turno. Luciano Darderi ha vinto anche il secondo set contro il cileno Garin: ora guida 7-6 7-5. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno superato il primo turno nel doppio battendo Lumssden-Tang (GbCina) 6-3 6-2. Lorenzo Musetti ha perso il primo set contro il belga Raphael Collignon 6-4. Decisivo il break nel 7° game. Per l'azzurro una percentuale molto bassa di prime in campo: il 48% Luciano Darderi ha vinto il primo set contro il cileno Garin al tie break. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Australian Open: Musetti lotta: 1-1. Sonego avanti, Paolini-Errani al 2° turno. Sinner alle 9

LIVE Australian Open: Musetti sotto 1-0. Sonego avanti, Paolini-Errani al 2° turno. Sinner alle 9Questa mattina a Melbourne si svolge la terza giornata degli Australian Open, con otto italiani impegnati nel singolare.

LIVE Australian Open: Musetti sotto 1-0, Sonego e Darderi in campo. Paolini-Errani al 2° turno. Sinner alle 9Quattro tennisti italiani scendono in campo nella terza giornata degli Australian Open a Melbourne.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

LIVE Australian Open: Sonego e Darderi in campo, poi Musetti, Nardi e Cocciaretto. Sinner alle 9 - Sei azzurri in campo nella terza giornata del singolare a Melbourne, l'ultimo match è quello di Sinner alle 9 sulla Rod Laver Arena. gazzetta.it