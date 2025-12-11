Il Coro della Pietrasanta in concerto presso la Chiesa di S Francesco d’Assisi al Vomero

Il Coro della Pietrasanta si esibirà in un suggestivo concerto intitolato “MAGNUM MYSTERIUM” presso la Chiesa di S. Francesco d’Assisi al Vomero, domenica 14 dicembre. L'evento, diretto dal M° Rosario Peluso, promette un’esperienza musicale ricca di atmosfere natalizie e spirituali, coinvolgendo il pubblico in un momento di grande emozione e bellezza.

Domenica 14 dicembre, presso la Chiesa di S. Francesco d'Assisi al Vomero, si svolgerà il Concerto "MAGNUM MYSTERIUM" del Coro della Pietrasanta, diretto dal M° Rosario Peluso. Nella vasta offerta musicale che offre ormai da anni la città di Napoli, fulcro vivo e prezioso di arte e cultura, spicca senz'altro questo nuovo concerto del bravo

CONCERTO MAGNUM MYSTERIUM CON IL CORO DELLA PIETRASANTA Nella Napoli che si prepara al Natale, Domenica 14 Dicembre il Coro della Pietrasanta, formazione diretta dal maestro Rosario Peluso specializzata nelle esecuzioni a cappella, si es