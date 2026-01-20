Assetto diverso Una difesa più attenta Linea a 4 rigenerata Comuzzo sta tornando

L'assetto rinnovato e una difesa più attenta rappresentano il primo passo di una possibile risalita. La linea a quattro, rigenerata, e il ritorno di Comuzzo sono segnali di un percorso di miglioramento. Chiudere le linee di passaggio diventa fondamentale, perché, come si sa, un attacco efficace può attirare l'attenzione, ma è la solidità difensiva a garantire i risultati nel lungo termine.

Chiudere la porta. Primo mattoncino della risalita. Si sa, l'attacco vende i biglietti, la difesa vince le partite. Antico adagio caro al football americano, replicabile in casa Fiorentina. Il passaggio alla difesa a quattro ha dato benefici sperati e auspicati, per dire la verità anche previsti da tutto l'ambiente. Paolo Vanoli ha aspettato il momento (secondo lui) più opportuno, poi ha rivoluzionato tatticamente la sua Fiorentina. Idee semplici ma efficaci. E il recupero di un Gosens capace di far sostituire Orsolini all'intervallo. Spessore, intelligenza tattica, chiaro che certi elementi alzino il livello solo con la loro presenza.

