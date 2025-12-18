Sonosfera rigenerata. La voce della natura è ancora più travolgente.

Scopri la nuova Sonosfera “rigenerata”: un’esperienza sonora che rende ancora più potente e coinvolgente la voce della natura. Nato nel 1998 dall’ingegno di David Monacchi, ingegnere del suono e ambientalista, questo spazio unico permette di ascoltare e preservare i suoni degli animali in via d’estinzione, offrendo un viaggio sensoriale che unisce innovazione e rispetto per l’ambiente.

Entrare nella nuova Sonosfera® è come atterrare su un altro pianeta. Lo era già sei anni fa, quando venne inaugurata questa creazione nata, come idea, nel lontano ’98 dalla genialità di David Monacchi, 55 anni, urbinate, ingegnere del suono, che al tempo lavorava con Greenpeace e sentì la necessità di realizzare uno spazio per ascoltare, e far sopravvivere, i suoni degli animali in via d’estinzione della foresta. E lo è ancora di più oggi, visto che questa sorta di ’planetario’ – più tecnicamente un doppio geoide (interno ed esterno) ipertecnologico, brevettato in Italia e nel mondo tra il 2013 e il 2014, che fa del suono e insieme del silenzio un’esperienza unica al mondo – è stato raffinato e potenziato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

