Ascolti tv 19 gennaio | chi ha vinto tra La Preside e Zelig la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna

Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026 mostrano una sfida tra diversi programmi. Su Rai 1, “La Preside” ha affrontato “Zelig 30” su Canale 5, mentre tra altri show si sono confrontati “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. Questa giornata di programmazione ha evidenziato le preferenze del pubblico, offrendo un quadro interessante delle tendenze televisive di inizio settimana.

Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5. I dati Auditel della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell'access prime time.🔗 Leggi su Fanpage.it

Ascolti tv ieri, 19 gennaio 2026: lo scontro in prima serata tra La Preside e Zelig, la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiGli ascolti tv di ieri, 19 gennaio 2026, hanno visto confrontarsi in prima serata due programmi molto diversi: su Rai 1, la fiction La Preside con Luisa Ranieri, e su Canale 5, la nuova puntata di Zelig con Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Ascolti tv 12 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig 30, i dati di Affari Tuoi contro la RuotaGli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026 mostrano i dati di Auditel relativi a La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale 5, confrontando le performance delle due trasmissioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ascolti tv, “Chi vuol essere milionario – Il torneo” vince la prima serata; Ascolti tv ieri (18 gennaio): Fabio Fazio riparte col botto nel segno di Ornella Vanoni, vince Gerry Scotti; Ascolti tv ieri 18 gennaio, chi ha vinto tra 'Chi vuol essere milionario' e 'Prima di noi'; Ascolti TV ieri sera, 18 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi Vuol Essere Milionario?.

Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra La Preside e Zelig, la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna - Gli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside su Rai 1 e Zelig 30 su Canale5. fanpage.it