Arzano la sindaca Aruta rassegna le dimissioni | Non è una resa personale

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina Cinzia Aruta ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaca della città di Arzano. Eletta nell’ottobre del 2021, Cinzia Aruta ha trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’Amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico. Nel formalizzare la propria decisione, la sindaca ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Le mie dimissioni non rappresentano una resa personale né un arretramento rispetto ai valori che hanno guidato questa esperienza amministrativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

