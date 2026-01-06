Von der Leyen | più risorse e flessibilità per la Pac nel 2028-2034 Meloni | Italia ascoltata

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato un incremento delle risorse e maggiore flessibilità per la politica agricola comune (PAC) nel periodo 2028-2034. La proposta mira a rafforzare il sostegno all'agricoltura europea, con attenzione alla sostenibilità e alla resilienza del settore. La premier italiana Meloni ha commentato positivamente, sottolineando che l’Italia è stata ascoltata nelle nuove linee guida.

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen propone un rafforzamento del sostegno all'agricoltura nel prossimo bilancio pluriennale. Potrà contare su una dotazione vincolata di 293,7 miliardi per garantire "un reddito equo agli agricoltori e la sicurezza alimentare a lungo termine". Si consentirà agli Stati l'accesso anticipato a risorse della revisione di medio termine: "circa 45 miliardi di euro che possono essere mobilitati immediatamente per sostenere gli agricoltori". E si rafforzeranno gli strumenti anticrisi, con "il raddoppio a 6,3 miliardi di euro" della rete di sicurezza per stabilizzare i mercati agricoli.

