Arrivano i fondi per l’ex Ilva | via libera definitivo della Camera al decreto

La Camera ha approvato definitivamente il decreto legge sull’ex Ilva, con il sostegno di numerosi membri e alcune astensioni. Il provvedimento, che ora diventa legge, riguarda le misure per la gestione dell’area industriale e il rilancio economico. Questo passo rappresenta un momento importante per definire il futuro dell’Ilva e delle attività connesse, segnando un passaggio chiave nel percorso di sviluppo e riqualificazione.

Via libera definitivo della Camera al Dl ex Ilva. I sì sono stati.., i no., astenuto. Il decreto legge ha avuto disco verde nel testo che era stato approvato al Senato, dove è stato inserito un emendamento del relatore concordato con il governo che autorizza Acciaierie d'Italia (l'ex Ilva) ad utilizzare i 108 milioni residui trasferiti da Ilva in amministrazione straordinaria (92 milioni risultano invece già utilizzati) per garantire la continuità operativa degli impianti. Con una modifica introdotta in Commissione è stata prevista la possibilità di un ulteriore finanziamento fino a 149 milioni per il 2026 in favore di Ilva se la procedura di cessione a terzi non si conclude entro il 30 gennaio 2026, sempre con la finalità di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva.

