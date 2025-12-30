La Manovra dell’austerity è legge | via libera definitivo della Camera

La Manovra dell’austerity è stata approvata definitivamente dalla Camera, segnando l’adozione ufficiale della legge di Bilancio. Dopo un percorso parlamentare complesso e discussioni interne alla maggioranza, la legge mira a contenere la spesa pubblica e a finanziare il settore della difesa. Questa approvazione rappresenta un passaggio importante nel quadro delle politiche economiche del paese, con implicazioni sulle risorse e le priorità nazionali.

La Manovra è legge. Dopo un iter tormentato, una discussione parlamentare praticamente azzerata e tanti litigi interni alla maggioranza, la legge di Bilancio nel segno dell’austerity (per finanziare poi il riarmo) è stata approvata in via definitiva. La Camera, dopo il via libera alla fiducia, ha votato anche il testo: 216 i sì, 126 i no e 3 gli astenuti. Approvata, quindi, la Manovra a crescita zero, come scritto dallo stesso governo, con l’obiettivo di tenere in ordine i conti e poter poi uscire dalla procedura d’infrazione e accedere ai prestiti per aumentare le spese militari. Si conclude, quindi, l’iter della quarta legge di Bilancio del governo Meloni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La Manovra dell’austerity è legge: via libera definitivo della Camera Leggi anche: Manovra, via libera della Camera con 216 sì: è legge Leggi anche: Manovra: via libera definitivo Camera con 216 sì Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Manovra, i fondi per 7 milioni di caregiver: la soglia Isee risicata (e il disegno di legge in arrivo) - Dal supporto psicologico all’esigenza di conciliare lavoro e assistenza, fino alla necessità di una legge che li tuteli: ... corriere.it Manovra, Opzione donna tagliato dagli emendamenti. Verso accordo con le banche su Irap - ROMA – Salta nuovamente l’emendamento su Opzione donna in manovra, ma uno spiraglio rimane aperto. repubblica.it Manovra, pioggia di emendamenti: oltre 1.600 dalla maggioranza - Valanga di emendamenti alla Manovra economica all'esame della commissione Bilancio del Senato. tgcom24.mediaset.it Manovra di austerity per il riarmo: primo via libera al testo che umilia il Parlamento e affossa la crescita - facebook.com facebook Manovra, Giorgetti “Dal Governo non austerità ma prudenza” x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.