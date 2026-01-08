La Cina sta affrontando una crisi demografica che spinge il governo a adottare misure per incentivare le nascite. Tra queste, l’introduzione di tasse sui contraccettivi rappresenta una strategia volta a stimolare la natalità. Questa decisione riflette le sfide di un paese che cerca di riequilibrare la propria popolazione, con effetti che potrebbero influenzare il futuro socio-economico della nazione.

Più tasse sui contraccettivi, più bambini nelle culle: può sembrare lo slogan di una campagna per la fertilità, ma è la decisione del Governo di Pechino. Dopo tre anni consecutivi di calo delle nascite, l a Cina introdurrà l’IVA su preservativi e pillole anticoncezionali mandando un messaggio ai suoi cittadini, soprattutto alle coppie più giovani: fare l’amore non è più a costo zero, perché la priorità è riempire le culle. L’imposta sul valore aggiunto sarebbe pari al 13% e non è l’unico provvedimento volto a promuovere una “cultura della famiglia” in un società dove l’invecchiamento della popolazione aumenta e l’economia non è più ruggente come fino a non molti anni fa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Cina in crisi demografica: per rimediare anche lo stop all’esenzione fiscale sui contraccettivi

