Arcipelago G | allo Spazio Franco la tragicommedia ambientata nel futuro

Da palermotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, allo Spazio Franco, debutta in prima nazionale

Nel fine settimana allo Spazio Franco debutta in prima nazionale "Arcipelago G", pièce nata da un testo di Paolo Briguglia che ne cura la regia, ed Enrico Cibelli. Lo spettacolo fa parte della rassegna Scena Nostra.Prodotto da piccola compagnia impertinente Arcipelago G - che vede sul.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica 'Arcipelago G'Venerdì 30 gennaio alle 21, al Teatro Umberto Giordano, la Piccola Compagnia Impertinente presenta la tragicommedia distopica ‘Arcipelago G’.

Leggi anche: Quantum Music Festival 2025, performance musicali e letture: l’evento allo Spazio Franco

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Scena nostra: Paolo Briguglia debutta il 23/24/25 Gennaio con Arcipelago G allo Spazio Franco; Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica 'Arcipelago G'; Argo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.