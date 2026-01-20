Arcipelago G | allo Spazio Franco la tragicommedia ambientata nel futuro
Nel fine settimana, allo Spazio Franco, debutta in prima nazionale
Nel fine settimana allo Spazio Franco debutta in prima nazionale "Arcipelago G", pièce nata da un testo di Paolo Briguglia che ne cura la regia, ed Enrico Cibelli. Lo spettacolo fa parte della rassegna Scena Nostra.Prodotto da piccola compagnia impertinente Arcipelago G - che vede sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica 'Arcipelago G'Venerdì 30 gennaio alle 21, al Teatro Umberto Giordano, la Piccola Compagnia Impertinente presenta la tragicommedia distopica ‘Arcipelago G’.
Leggi anche: Quantum Music Festival 2025, performance musicali e letture: l’evento allo Spazio Franco
Scena nostra: Paolo Briguglia debutta il 23/24/25 Gennaio con Arcipelago G allo Spazio Franco; Al Teatro Giordano la Piccola Compagnia Impertinente mette in scena la tragicommedia distopica 'Arcipelago G'; Argo.
Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, allo Spazio Franco va in scena “Arcipelago G”, spettacolo della Piccola Compagnia Impertinente. - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.