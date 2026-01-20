Arbitri inadeguati risse caos ovunque | se era un test Mondiale il Marocco non l' ha passato
Il recente torneo in Marocco ha sollevato diverse perplessità riguardo all'organizzazione e alla gestione degli incontri. Tra arbitri insufficienti, incidenti e disordini, l'evento ha messo in discussione la capacità del paese di ospitare competizioni di livello internazionale. Dopo la Coppa d'Africa, i dubbi di Infantino sul futuro del Mondiale a Rabat si rafforzano, evidenziando la necessità di migliorare standard e controlli.
Era un test importante, e stava andando benissimo. Il Marocco volava sulle ali della sua Coppa d’Africa organizzata magnificamente, begli stadi, grandi infrastrutture, successo commerciale, persino buon calcio. Poi tutto è cambiato. Poco prima delle 22 della serata di domenica una tormenta epocale si è abbattuta sul Marocco e sul calcio africano. Le conseguenze reali, a livello di politica sportiva, emergeranno più avanti. Il Marocco si giocava tanto e rischia di aver perso insieme alla faccia anche la credibilità futura. A Rabat, nel corso della finale della 35ª Coppa d’Africa, sotto gli occhi duri e increduli di Gianni Infantino è andato in scena uno spettacolo increscioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
