Il recente torneo in Marocco ha sollevato diverse perplessità riguardo all'organizzazione e alla gestione degli incontri. Tra arbitri insufficienti, incidenti e disordini, l'evento ha messo in discussione la capacità del paese di ospitare competizioni di livello internazionale. Dopo la Coppa d'Africa, i dubbi di Infantino sul futuro del Mondiale a Rabat si rafforzano, evidenziando la necessità di migliorare standard e controlli.

Era un test importante, e stava andando benissimo. Il Marocco volava sulle ali della sua Coppa d’Africa organizzata magnificamente, begli stadi, grandi infrastrutture, successo commerciale, persino buon calcio. Poi tutto è cambiato. Poco prima delle 22 della serata di domenica una tormenta epocale si è abbattuta sul Marocco e sul calcio africano. Le conseguenze reali, a livello di politica sportiva, emergeranno più avanti. Il Marocco si giocava tanto e rischia di aver perso insieme alla faccia anche la credibilità futura. A Rabat, nel corso della finale della 35ª Coppa d’Africa, sotto gli occhi duri e increduli di Gianni Infantino è andato in scena uno spettacolo increscioso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Arbitri inadeguati, risse, caos ovunque: se era un test Mondiale, il Marocco non l'ha passato

Risse, rigori ed errori arbitrali: la Coppa d’Africa boccia il Marocco (che ospiterà un Mondiale)La Coppa d’Africa ha visto un torneo ricco di momenti controversi, con risse, rigori discutibili e decisioni arbitrali contestate.

