Risse rigori ed errori arbitrali | la Coppa d’Africa boccia il Marocco che ospiterà un Mondiale

La Coppa d’Africa ha visto un torneo ricco di momenti controversi, con risse, rigori discutibili e decisioni arbitrali contestate. Il Senegal ha conquistato il titolo, mentre il Marocco, in qualità di paese ospitante e nazionale favorita, ha concluso il percorso con alcune difficoltà. Un evento che ha messo in evidenza le sfide e le tensioni tipiche delle competizioni internazionali, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla gestione delle partite e delle regole.

In campo è stato uno spettacolo memorabile: ha vinto il Senegal e ha perso il Marocco, che doveva a tutti i costi conquistare la Coppa d’Africa costruita su misura del paese organizzatore e della nazionale sulla carta più forte, reduce dalla semifinale del Mondiale qatarino nel 2022 e proiettata sulla conferma in quello nord americano che andrà in scena la prossima estate. Il calcio africano è ormai di primissimo livello tecnico. Raramente l’atto conclusivo di un grande torneo continentale è capace di esprimere ritmo e spettacolo come Marocco-Senegal che ha tenuto incollati ai seggiolini fino all’ultimo i 68. 🔗 Leggi su Panorama.it

Bono fa una parata mai vista ai rigori e il Marocco vola in finale di Coppa d’Africa: giocata irreale

Nella semifinale di Coppa d’Africa, Yassine Bounou ha realizzato una parata decisiva ai rigori, consentendo al Marocco di qualificarsi per la finale. Il portiere marocchino si è distinto come protagonista, dimostrando grande presenza e determinazione, e contribuendo al successo della sua squadra in una sfida difficile. La sua prestazione rimarrà impressa come uno degli episodi più significativi di questa edizione del torneo.

Nigeria Marocco 2-3 dcr, rigori decisivi! Sbaglia anche l’ex Milan Chukwueze, Hakimi e compagni in finale di Coppa d’Africa contro il Senegal

La semifinale di Coppa d’Africa tra Nigeria e Marocco si è conclusa ai rigori, con il Marocco che ha vinto 3-2 dopo il pareggio 2-2 nei tempi regolamentari. Anche l’ex Milan Chukwueze ha sbagliato il rigore decisivo. La finale vedrà affrontarsi il Marocco e il Senegal, che ha superato l’Egitto. Un match che assegnerà il titolo continentale, con entrambe le squadre determinate a conquistare il trofeo.

