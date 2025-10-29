Zalando ha nominato Anna Dimitrova nuova Chief Financial Officer dell’azienda a partire dal primo gennaio 2026. Entrerà anche a far parte del consiglio di amministrazione e assumerà la guida e la responsabilità dei team Finanza e Corporate Governance. «Sono entusiasta di unirmi a Zalando in un momento così cruciale», ha spiegato sul sito ufficiale. «Nutro una passione per il modo in cui la tecnologia cambia la vita, la società e i modelli di business dei clienti. Zalando è la prova che l’Europa può produrre aziende in crescita per l’era digitale». Con il suo arrivo David Schröder, nominato Ceo ad interim lo scorso marzo, tornerà a concentrarsi sulle sue responsabilità di co-Ceo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zalando, Anna Dimitrova è la nuova Cfo