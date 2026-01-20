Scopriamo insieme la storia dei Longobardi, analizzando documenti e atti notarili antichi. Attraverso un percorso tra i nomi delle vie e le testimonianze del passato, approfondiamo le tracce lasciate da questo popolo nel territorio. Un viaggio che unisce curiosità e rigore storico, offrendo uno sguardo puntuale e documentato sulla presenza longobarda e il suo lascito.

Storia e curiosità spigolando fra gli atti notarili e le antiche denominazioni dei sentieri sulle orme dei Longobardi. Stasera, a Cornate, arriva Cristian Bonomi, referente scientifico dell’ Ecomuseo Adda di Leonardo, fine studioso del territorio e del suo passato. Sarà lui ad accompagnare il pubblico nel tuffo indietro nel tempo, fino oltre la caduta dell’Impero Romano, raccontata in chiave locale. Incontro firmato Parco Adda Nord, il grande polmone batte da tempo sulla presenza del popolo della regina Teodolinda nella Valle abduana. Dopo le visite guidate nei punti strategici che testimoniano il loro passaggio, stavolta, si presenta il libro a tema ’ Sulle tracce dei Longobardi ’, che dimostra come abbiano influenzato i luoghi in cui sono stati e hanno vissuto dal punto di vista della toponomastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Alla ricerca dei Longobardi. Faccia a faccia con uno storico

