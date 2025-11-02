Nasce al piccolo teatro Fonderia Grock la bottega permanente di scrittura | uno spazio per chi ama le parole

A Palermo prende vita un nuovo appuntamento dedicato a chi scrive o desidera farlo: la “Bottega permanente di scrittura”, un laboratorio aperto e inclusivo che si terrà dal 18 novembre per tutti i martedì dalle 21:00 alle 23:00 in presenza e tutti i mercoledì dalle 21:00 alle 23:00 online. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

