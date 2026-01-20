Al funerale di Irene di Grecia le spille illuminano gli abiti neri delle reali E raccontano le loro emozioni

Durante il funerale di Irene di Grecia, le spille hanno sottolineato l’abito nero delle partecipanti, offrendo un gesto discreto di rispetto e solidarietà. La famiglia reale spagnola e quella greca hanno mantenuto un abbigliamento sobrio, limitando i gioielli al minimo. Un'occasione in cui l’eleganza si è espressa attraverso dettagli significativi, rispettando la dignità dell’evento e le consuetudini del lutto reale.

Irene di Grecia era la sorella minore di re Costantino e di Sofia di Spagna, zia quindi di re Felipe. La regina Letizia ha svelato in chiesa il cimelio che teneva nascosto sotto l'ampio cappotto nero, segno della solennità dell'evento. Appuntata all'abito c'era la spilla più preziosa e significativa del suo scrigno, quella con la perla grande grigio chiaro circondata da diamanti che fa parte delle joyas de pasar, quei gioielli da tramandare solo alle sovrane spagnole appartenuti alla regina Victoria Eugenia detta «Ena».

